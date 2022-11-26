Сериал Уэнсдэй 2 Сезон (2024)

7.9998.1Сериалы 2022 года / Американские и зарубежные сериалы 2023 года онлайнWednesdayДженна Ортега, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум, Джейми МакШейн, Хантер Дуэн, Перси Хайнс Уайт, Джой Сандай, Джорджи Фармер, Наоми ТанкелМаленькая Венди Аддамс чрезмерно увлечена темой смерти. Многих родителей напугала бы такая заинтересованность, но ее семья в восторге от склонности к садизму. Для странного и пугающего семейства, живущего в готическом особняке, влечение к запретным и ненормальным темам не является чем-то особенным. В подвале оборудована комната пыток, а череп считается милым элементом дизайна. В такой атмосфере Уэнсдей не могла вырасти позитивной девочкой. Но ее это совершенно не волнует. Она самодостаточна и не переживает из-за отсутствия друзей.Ей удалось поступить в престижную академию Невермор. Эта уникальная школа-интернат собирает одаренных подростков, чтобы развить их способности. Венди сможет стать настоящим экстрасенсом. Ее навыки пригождаются сразу же, едва она успевает овладеть способностью вызывать видения. Девушка помогает раскрыть серию загадочных преступлений, происходящих в городе и поймать опасного преступника. Следующим успехом становится раскрытие тайны, запутавшей ее родителей много лет назад. Но при выдающих достижениях в учебе отношения с одноклассниками остаются напряженными и это заставляет юную мисс Аддамс задуматься о своем будущем.