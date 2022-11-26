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Сериал Уэнсдэй 2 Сезон (2024)
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Сериал Уэнсдэй 2 Сезон (2024) смотреть онлайн

Рейтинг Кинопоиска: 7.999

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Сериалы 2022 года / Американские и зарубежные сериалы 2023 года онлайн

Оригинальное название: Wednesday
В ролях: Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум, Джейми МакШейн, Хантер Дуэн, Перси Хайнс Уайт, Джой Сандай, Джорджи Фармер, Наоми Танкел

О фильме: Маленькая Венди Аддамс чрезмерно увлечена темой смерти. Многих родителей напугала бы такая заинтересованность, но ее семья в восторге от склонности к садизму. Для странного и пугающего семейства, живущего в готическом особняке, влечение к запретным и ненормальным темам не является чем-то особенным. В подвале оборудована комната пыток, а череп считается милым элементом дизайна. В такой атмосфере Уэнсдей не могла вырасти позитивной девочкой. Но ее это совершенно не волнует. Она самодостаточна и не переживает из-за отсутствия друзей.

Ей удалось поступить в престижную академию Невермор. Эта уникальная школа-интернат собирает одаренных подростков, чтобы развить их способности. Венди сможет стать настоящим экстрасенсом. Ее навыки пригождаются сразу же, едва она успевает овладеть способностью вызывать видения. Девушка помогает раскрыть серию загадочных преступлений, происходящих в городе и поймать опасного преступника. Следующим успехом становится раскрытие тайны, запутавшей ее родителей много лет назад. Но при выдающих достижениях в учебе отношения с одноклассниками остаются напряженными и это заставляет юную мисс Аддамс задуматься о своем будущем.


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РОМА ЗАЛОМАЕВ 26 ноября 2022 22:33
ЭТА ПУШКА СЕРИАЛ ПОВЕРТИ МНЕ РЕБЯТКИ

СЕРИАЛ ПУШКА ВСЕМ СОВЕТУЮ РЕБЯТКИ 10 ИЗ 10

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фан 29 ноября 2022 14:22
сериал бомба всем советую


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Диванный критик 1 декабря 2022 20:45
Фильм Говно 0\10 Актеров подобрал бомж с улицы, крайне не рекоммендую к просмотру

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Диванный политик 1 декабря 2022 22:03
Не знаю кому как но сериал просто ахуенен, рекомендую к просмотру 

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Диванный критик 2 декабря 2022 22:00
Хотя я передумал ,фильм бомба советую

советую, фильм к просмотру все выходные смотрела никогда не пожалею 

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Детиктив Войд 3 декабря 2022 21:29
Бомба! 10/10

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._. 4 декабря 2022 05:11
Сериал прикольный мне понравилось советую 

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супермегаультрапон 4 декабря 2022 16:46
ААХАХАХ ВЫ МНЕ СОБАКУ СВОИМИ РЕКЛАМАМИ НАПУГАЛИ 

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Диванного критика осудитель 4 декабря 2022 23:06
Не, ну ты конечно...реально диванный критик.  smile 
Сериал хороший! 

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A. T. T. 5 декабря 2022 03:27

 Стоит того, что бы посмотреть. Рекомендую) 

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Критик Диванного критика 5 декабря 2022 14:50
Фильм топовый, не знаю как вам, я с чипсиками смотрела, хехе??

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Ivan 6 декабря 2022 21:27
Сериал интересный,мне понравился.


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Настя 6 декабря 2022 22:16
Фильм класс! Всём советуют ?

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OksanaTall29 8 декабря 2022 02:58
Мне тоже сериал зашёл. Побольше бы таких интересных сериалов... До жути интересных....

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Лилия Андреевна 11 декабря 2022 02:38
Сериал очень понравился!
Смотрится на одном дыхании!
Сюжет, игра актёров, постановка - великолепны! 
Рекомендую для просмотра!!! 

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2137 11 декабря 2022 12:50
Фильм просто круть я хоть и без чипсиков но 10/10

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Муська2393 13 декабря 2022 00:42
Сериал огонь. Жду второго сезона!!!! Сериал очень классный! 

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Коля 13 декабря 2022 04:41
Фильм  норм  9.5/10 есть некоторый  вопросы но тако норм мало серий ето плохо бо болше  серий было классно жду 2 сезона 

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Halina 14 декабря 2022 14:10
Отличный сериал. Не все актеры огонь, но сюжет бмба!

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РакетаБомбаПетарда 19 декабря 2022 15:29
1000/10!!!!!!!!!!!!


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Kolyagulai 7 января 2023 06:48
Серия не плохой но есть вопрос на 10/10 не тянет 8.6/10  

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Stan 23 января 2023 17:29
Вот поработали над оценкой... не стоит и 6, не 8+
Куда без этих новых стандартах, сериал для подростков, если вам больше 16, подумайте стоит ли терять время 

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